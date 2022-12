Resti di dinosauro, dell’homo naledi e fossili nella collezione di Domenico: “Fin da bambino studio la preistoria, ora la faccio conoscere”

Savona. Il calco di un Tarbosauro, un dinosauro vissuto circa 70 milioni di anni fa, un cranio dell’Homo Naledi, resti di mammut, fossili animali e vegetali. La passione di Domenico Lanzano, ormai un grande collezionista, è iniziata molto presto, quando aveva appena 9 anni.

“Due eventi importanti mi hanno fatto avvicinare al mondo della preistoria e dei reperti fossili – ci spiega -. Uno quando mi è capitata tra le mani una raccolta di figurine dedicate ai dinosauri, che ho voluto concludere assolutamente, e l’altro quando con mio padre andai in vacanza a Ischia: rimasi come folgorato dalla visione di alcuni fossili presenti in un negozio di souvenir. In quel periodo di vacanza tornavo ogni giorno in quel negozio per poter osservare quegli splendidi reperti – prosegue -. L’ultimo giorno mio padre, colpito dal mio grande interesse, ha deciso di farmi un regalo bellissimo, proprio uno di quei fossili; lo conservo ancora oggi e lo porto nelle vari esposizioni organizzate sul territorio”.

