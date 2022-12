San Bartolomeo al mare, al via il mercatino di natale e la Festa dell’Olio Nuovo

San Bartolomeo al Mare. Tutto pronto a San Bartolomeo al Mare per la diciottesima edizione del mercatino della città in cui quest’anno si aggiunge la Festa dell’Olio Nuovo.

«È una bellissima idea promossa da Antonello Martini – spiega il sindaco di San Bartolomeo al Mare, Valerio Urso – un evento che ci consente di condividere la vocazione agricola della nostra cittadina, delle nostre frazioni e delle nostre vallate, all’interno di un altro evento come il mercatino che coinvolge tutto il settore commerciale e associazionistico, che ringrazio per la collaborazione. La Festa dell’Olio Nuovo arricchisce e competa il mercatino di Natale, attrae un pubblico aggiuntivo e crea ulteriore interesse su San Bartolomeo al Mare. Sono state organizzate numerose attività, non solo commerciali, anche didattiche».

» leggi tutto su www.riviera24.it