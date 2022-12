Sanità, il PD: “Toti prende in giro i cittadini, si assiste alla continua riduzione di servizi negli ospedali”

Albenga. “In merito alle strutture ospedaliere i giochetti di Toti non sono più credibili. Da anni il presidente della Regione prende in giro i cittadini puntando a contrapporre i territori, alimentando nell’opinione pubblica l’aspettativa che la riduzione dei servizi in un ospedale garantisca maggiori possibilità di mantenere quelli esistenti in quello vicino. In realtà vengono ridotti servizi e prestazioni in tutti gli ospedali, una volta in questo, una volta in quello“. Lo dichiara il circolo PD di Albenga, la Federazione provinciale del PD di Savona e il gruppo PD-Art.1 in Regione Liguria.

Ee proseguono: “Nel frattempo viene ulteriormente indebolita e depotenziata la rete della sanità territoriale, che ai tempi del Covid tutti sostenevamo dovessero esse posta al centro del sistema, e si prosegue nella direzione di aumentare il ruolo del privato, che grazie al sistema delle convenzioni assorbe una quota sempre più alta della spesa sanitaria pubblica”.

