Sanremo, l’ingegnere delle grandi opere studia da sindaco

Sanremo. E’ l’ingegnere delle grandi opere Gianni Rolando il nome nuovo da inserire di diritto nel totosindaci sanremese per una sua possibile candidatura alle amministrative del maggio del 2024. Le prime voci sulla disponibilità a riprendere la politica da parte dell’ex presidente nazionale dell’Ordine degli Ingegneri, ex Forza Italia e già candidato sindaco contro Borea nel 2004, sono iniziate a circolare qualche settimana fa, quando è emerso che l’imprenditore dell’energia Walter Lagorio aveva deciso di affidargli il ruolo di amministratore delegato della Porto di Sanremo srl, promotrice del restyling tanto atteso.

Da quell’incarico Rolando si è dimesso solo pochi giorni fa, dopo che la società da lui amministrata è stata acquisita al 100% da Portosole Cnis (Fondo Reuben Brothers) con un’operazione lampo. L’ingegnere delle grandi opere figura tra i progettisti del palasport di Pian di Poma e del park interrato in piazza Eroi, due dei maxi progetti che caratterizzeranno per gli anni a venire il futuro del presente e del post Biancheri. E’ questo uno degli elementi chiave utile a comprendere perché le voci ruotano sempre più insistentemente intorno alla possibile discesa in campo di Rolando. Braccio operativo del sindaco Biancheri in materia di grandi progetti, di sostegno anche nei momenti più complicati (non da ultimo i problemi con il palasport in costruzione), Gianni Rolando rappresenterebbe quanto meno una garanzia che ciò che è stato messo in cantiere in questi ultimi due mandati sia portato a termine e non subisca stravolgimenti in corso d’opera.

» leggi tutto su www.riviera24.it