Serie A1: Bogliasco al risparmio, Trieste ha via libera

Trieste. Nulla da fare per il Netafim Bogliasco al cospetto del Trieste, terza forza dell’ultimo campionato di Serie A1.

Nell’ottavo turno del massimo torneo nazionale i ragazzi allenati da Daniele Magalotti vengono superati fuori casa con un netto 20-6 dai giuliani in una gara di fatto completamente senza storia. Privi dell’influenzato Filip Radojevic e con il giovane debuttante Tommaso Olivieri al suo posto, i biancazzurri hanno potuto fare davvero poco di fronte allo strapotere alabardato, preferendo piuttosto risparmiare un po’ di energie in vista dello scontro diretto con il Salerno in programma sabato alla Vassallo. Di Guidaldi, Puccio, entrambi con due reti, Brambilla e Blanchard le firme delle sei segnature bogliaschine.

