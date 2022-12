Suor Maria Monica Bazzani ha professato i voti perpetui

Savona. Questa mattina nella Cattedrale Nostra Signora Assunta durante la messa pontificale per la solennità dell’Immacolata Concezione, presieduta dal vescovo Calogero Marino, suor Maria Monica Bazzani, Figlia di Nostra Signora della Neve, ha professato i voti perpetui davanti a tutta la comunità ecclesiale.

“L’”Eccomi’ che Maria dice all’angelo è anche il ‘sì’ di Monica e di ciascuno di noi, che nella sua vita cristiana è chiamato a rivivere il cammino di Maria stessa – ha detto monsignor Marino durante l’omelia – Oggi tu, Monica, lo fai con una radicalità particolare decidendo di vivere per sempre in povertà, castità e obbedienza. Siamo felici di questo e mi ha fatto piacere la scelta, concordata con la tua madre superiora, di vivere in Cattedrale la tua professione religiosa, che è un dono per la tua congregazione e tutta la diocesi”.

