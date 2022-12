Tomatis (FdI): “Cambiano gli assessori, ma per la sanità del ponente mancano chiarezza e piano di sviluppo”

Albenga. “Cambiano i ruoli tra assessori ma per la sanità del Ponente mancano chiarezza e piano di sviluppo“. Roberto Tomatis, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale torna all’attacco della giunta regionale sulla questione ospedale Albenga.

“Riapre il Punto di Primo Intervento? Bene ma mancheranno sicuramente i reparti complementari come la cardiologia, la medicina, la terapia intensiva, la chirurgia, l’ortopedia. Lo sappiamo bene – sottolinea con forza Tomatis – la Regione ha già stabilito che il Santa Maria di Misericordia sarà trasformato in una Casa della comunità e quindi diventerà nientemeno che una Rsa con infermieri e qualche medico di base se aderirà. Ho seri dubbi che il Punto di primo intervento come intende riaprire la Regione sia quello tanto atteso dagli albenganesi. Una struttura del genere non servirà assolutamente a nulla. Perché i pazienti che arriveranno ad Albenga verranno solo stabilizzati per poi essere trasferiti al pronto soccorso di Pietra Ligure che subirà solo problemi con disagi e intasamenti che abbiamo già vissuto l’estate scorsa”.

