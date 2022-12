A Gino Paoli la ‘Croce di San Giorgio’ di Regione Liguria, Toti: “Poeta e cantautore straordinario”

Liguria. “I premi non mi interessano quasi mai. Ma nel momento in cui mi viene dato da Genova e dalla Liguria allora diventa importante. Sono innamorato di questa città. Il posto che preferisco è Boccadasse, dove ho vissuto due anni appena sono andato via di casa. La canzone alla quale sono più legato? Difficile dirne soltanto una, è come un libro con tante pagine, che sono pagine della mia vita. Ciò che conta è che la canzone, come le altre forme di arte quali la pittura o la poesia, può essere usata come mezzo di espressione, e i cantautori genovesi sono stati bravi a capirlo”.

Queste le parole di Gino Paoli, insignito questa sera dell’onorificenza della ‘Croce di San Giorgio’ istituita da Regione Liguria ‘a favore di cittadini italiani o stranieri che si siano distinti per particolari meriti di valore culturale, sociale o morale’. A consegnare il premio, per la prima volta dalla sua istituzione, è stato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, in una Sala del Maggior Consiglio gremita, nella serata dell’Immacolata, insieme al sindaco Marco Bucci. Presente anche l’onorevole Ilaria Cavo.

