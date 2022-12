Accoglienza per i senza fissa dimora, scatta il piano inverno del Comune di Genova

Genova. Scatta da questa sera il Piano inverno rivolto alle persone senza dimora e in condizioni di estrema povertà. Sono stati predisposti posti di accoglienza, messi a disposizione dagli enti sottoscrittori del Patto ‘senza dimora’, dal Comune e altri enti che si occupano di accoglienza di senza dimora. I nuovi posti si aggiungono alla nuova attività di mensa e di lavanderia nell’ex asilo notturno Massoero in via del Molo, in cui è stata ampliata l’attività di educativa territoriale di strada per sostenere ed aiutare le persone senza dimora e accompagnarle verso l’ospitalità in strutture di prima accoglienza notturne.

«Abbiamo affrontato per tempo la predisposizione di nuovi posti per l’accoglienza in modo da essere pronti a dare una risposta efficace a tutte le persone senza dimora e in condizioni di estrema fragilità – dice l’assessore alle Politiche Sociali Lorenza Rosso – la nostra amministrazione è impegnata nel dare un ricovero e un’assistenza degna a tutti coloro che si trovano in difficoltà, dai minori stranieri non accompagnati a chi si trova, per vari motivi, senza un riparo. Ringrazio tutta la rete degli enti che hanno sottoscritto il Patto per aver messo a disposizione le proprie strutture, garantendo così un’offerta territoriale importante. Il Patto che abbiamo sottoscritto con gli enti del terzo settore ci consente di garantire un rifugio, un pasto caldo e la possibilità di provvedere all’igiene personale a quante più persone possibile. E come ogni anno, se le nostre azioni non dovessero essere sufficienti, siamo pronti a cercare altre e nuove soluzioni».

» leggi tutto su www.genova24.it