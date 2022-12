Albero di Natale, l’appello dell’Osservatorio Animalista: “Chi ama la natura usa alberi artificiali ed evita di sacrificarne uno vivo”

Savona. “Un albero di Natale artificiale (in materiale ecocompatibile e riciclabile), che può essere utilizzato per molti anni, egualmente o forse più bello di uno vero, evitando quindi di sacrificarne uno vivo che, molto spesso, viene buttato via dopo le feste”. E’ la proposta che l’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) formula “a chi ama la natura, ricordando i tanti alberi bruciati negli incendi estivi e la deforestazione di enormi aree, come l’Amazzonia ed il Borneo, per creare pascoli per il bestiame e legnami pregiati per l’arredamento”.

“Se poi proprio non si vuole fare a meno di un soggetto vero, OSA invita a seguire le regole dell’ex Corpo Forestale dello Stato, ora Carabinieri Forestali, diffondendone e pubblicando sui propri social un estratto: acquistarlo da un vivaio autorizzato e controllare che abbia il tagliandino di riconoscimento; sistemarlo in un locale luminoso ed asciutto, lontano da fonti di calore e correnti d’aria e tenere le radici sempre bagnate; se è stato comprato un ‘cimale’ (senza radici), metterlo in un recipiente con acqua tiepida; evitare addobbi pesanti e colori; terminate le festività, consegnarlo ad uno dei centri di raccolta organizzati perché possa essere ripiantato”.

