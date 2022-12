Bando Cinema per la scuola, tra i vincitori l’istituto “Patetta” di Cairo Montenotte

Cairo M. L’educazione all’immagine arriva sui banchi di scuola: il cinema e l’audiovisivo fanno da oggi parte integrante dell’offerta formativa dell’IIS “Federico Patetta” di Cairo Montenotte.

“Il nostro istituto, con il progetto Noi e il ‘68, è tra i vincitori del bando “Il linguaggio cinematografico e audiovisivo come oggetto e strumento di educazione e formazione” emanato dalla Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e dalla Direzione Generale per lo studente in attuazione del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” annunciano dall’IIS cairese.

