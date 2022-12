Calcio. Il Finale si prepara al Canaletto tra tris di mercato e voglia di tre punti

Finale Ligure. Un colpo (Sako) ne tira altri te: Daniele Puddu, Thomas Basso e Diego Dagnino sono nuovi giocatori del Finale e già convocabili per la partita di domenica contro il Canaletto. Ferraro aveva chiesto dei rinforzi, sia per esperienza sia per avere più soluzioni nei novanta minuti, e la società nel giro di due giorni ha annunciato quattro ingressi. Certo, sono piste che il sodalizio stava seguendo attentamente da ormai qualche settimana, ma il segnale nella sede di Via Brunenghi è chiaro: vincere domenica per ripartire, stavolta con maggiore continuità.

L’importanza della gara contro gli spezzini è facilmente quantificabile. Essendo il fanalino di coda del campionato, i finalesi hanno la spinta di dover aumentare ancor di più un distacco che ora è di 6 punti. Perdere vorrebbe dire portarsi a -3 dalla zona di retrocessione diretta, rischiando di perdere terreno sulle concorrenti. Insomma, il Finale necessita di tre punti per poter ripartire dalla sconfitta in terra genovese contro il Baiardo, subita attraverso una rimonta negli ultimi minuti di gioco.

