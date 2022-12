A causa di una frana la strada provinciale SP15, in località Valdurasca, è stata temporaneamente chiusa. Sul posto stanno operando i tecnici della Provincia per la messa in sicurezza e la risoluzione del problema. Le operazioni dureranno tutta la notte sino a fine emergenza. Successivamente sarà installato un senso unico alternato temporaneo.

L’articolo Frana in Valdurasca, chiusa per tutta la notte la strada provinciale proviene da Citta della Spezia.

