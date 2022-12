Genova capitale europea del Natale, lunedì il saluto in diretta a San Sebastian

Genova, European Capital of Christmas 2022 insieme a San Sebastián, saluterà la città basca in collegamento web dall’iconica piazza De Ferrari, dove ieri è stato acceso il gigantesco albero di Natale che ha dato il via ufficiale alle celebrazioni per le prossime festività.

La diretta streaming, che tra l’altro verrà ripresa dalla tv nazionale di Spagna, da Tele Cinco e da numerosi media iberici, è prevista per lunedì 12 dicembre alle 12 in piazza De Ferrari accanto all’albero addobbato, e sarà visibile sul maxischermo che verrà posizionato in largo Pertini.

