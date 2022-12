Imperia: dopo il “processo Balde” gli attivisti presidiano le vie del centro

Imperia. Dopo aver presidiato il tribunale, gli attivisti hanno portato lo striscione con la scritta «E’ stato un omicidio» anche in piazza De Amicis, nel centro di Imperia Oneglia. In seguito all’udienza che si è svolta questa mattina per il processo ai tre presunti aggressori di Moussa Balde, il migrante colpito selvaggiamente in strada a Ventimiglia il 9 maggio del 2021, un gruppo di solidali ha presidiato il palazzo di giustizia e, questo pomeriggio, le vie del centro imperiese.

Gli attivisti hanno usato parole come «Vergogna, assassini, infami», sostenendo la causa di giustizia portata avanti dalla famiglia del giovane guineano 23enne morto suicida dopo essere stato trasferito al Cpr di Torino.

» leggi tutto su www.riviera24.it