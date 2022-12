L’associazione Per Tramonti fa il punto sui progetti 2022 e volge lo sguardo alle attività 2023

Sabato 10 dicembre alle 15,30 appuntamento alla Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso”, Via Firenze 37 alla Spezia con l’Associazione Per Tramonti con il patrocinio del Comune della Spezia e in collaborazione con Vivere Insieme (centro di servizio per il volontariato). “Per Tramonti” è una Organizzazione di Volontariato che si impegna per salvaguardare il patrimonio naturale e paesaggistico dell’area. Il suo campo di azione sono i terrazzamenti, i sentieri, i muri a secco, opere che richiedono una azione di continua manutenzione e cura. Molte di queste azioni sono realizzate nell’ambito di un protocollo di intesa con il Parco Nazionale delle Cinque Terre e il Comune della Spezia.

L’incontro di quest’anno ha un programma che intende presentare alcune di queste azioni, quelle appunto che si rivolgono a tutti, a quelli che conoscono bene il territorio di Tramonti e a quanti intendono, in occasione di questi incontri annuali, rendersi conto di quanto viene fatto, partecipare e conoscere le iniziative, dare un contributo, un sostegno.

Il Mio Tramonti… l’uva

La prima iniziativa presentata è il calendario 2023 Il Mio Tramonti… l’uva.

Le fotografie sono state raccolte attraverso il contributo di fotografi appassionati di questo paesaggio che hanno partecipato con l’invio dei loro scatti. Tra questi la giuria interna ha scelto tredici immagini, che sono diventate le immagini dei 12 mesi del calendario 2023 con l’aggiunta dell’immagine di copertina.

Con l’edizione di quest’anno il progetto pone l’accento su un elemento simbolo di queste terre, l’uva e la vite, da tempi lontani presente sulle terrazze, per la produzione del vino.

