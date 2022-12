Lerici Sport a Recco per la seconda giornata del campionato nazionale di Serie B di pallanuoto maschile, girone 2. Avversario, sabato 10 dicembre alle 15.00, quel Rapallo che nel turno di apertura ha fermato sul pareggio a domicilio il grande favorito Marina di Carrara. I lericini, guidati da mister Andrea Sellaroli, sono reduci dal pari interno (ma si è giocato a Camogli) per 7 a 7 con la Rari Nantes Perugia, raggiunto dalla compagine umbra nel finale. E ora, sottolinea senza mezzi termini il capitano Riccardo Virdis (foto), bisogna vincere. Questi gli altri incontri in programma nella giornata: Aragno Rivarolesi-Osimo Pirates, Libertas Rari N. Perugia-Waterpolo San Giorgio, Polisportiva Delta-Cn Marina Carrara e Sea Sub Modena-Vis Nova Roma.

L’articolo Lerici Sport impegnato a Recco con Rapallo proviene da Citta della Spezia.

