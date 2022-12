Levanto: Natale, un mese di eventi per bimbi e famiglie con la “Compagnia degli Elfi”

Dall’ufficio stampa del comune di Levanto

Ritorna anche quest’anno, a Levanto, l’appuntamento con Babbo Natale e gli Elfi.

All’interno del villaggio allestito in piazza Cavour dalla “Compagnia degli Elfi” è previsto un mese di eventi per i bimbi e le famiglie, dall’inaugurazione del 10 dicembre, alle ore 16, con la “parata di Natale” lungo il centro del paese e un concerto all’arrivo della sfilata in piazza Cavour eseguito dalla locale orchestra di fiati, fino al gran finale di venerdì 6 gennaio con l’arrivo della Befana.

