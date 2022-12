Meluso: “Questo Spezia simile al mio. Per Nzola c’è la clausola di rinnovo”

Se lo Spezia può disputare per il terzo anno di fila la Serie A, buona parte del merito è anche di Mauro Meluso, il direttore sportivo del primo anno delle Aquile nella massima serie, che riuscì a costruire una squadra competitiva in meno di un mese, ereditando lo Spezia di Angelozzi della Serie B e concludendo una quarantina di operazioni a ridosso dell’inizio del campionato. “Si Spezia ho un ricordo fantastico”, spiega Meluso ai microfoni di Città della Spezia. “Ho questo bel ricordo della fine della stagione, la partita con la Roma e la festa della gente. Quella salvezza, oltre a rappresentare un traguardo storico per lo Spezia, regalava a tutta questa gente, che per un anno non aveva potuto assistere allo stadio alle partite, la possibilità di vedere dal vivo la squadra in Serie A, un sogno. Salvarci ci rese orgogliosi anche per questo. Poi, un’altra cosa che mi ha colpito di questa piazza, è la cordialità della gente. La mia famiglia mi aveva seguito ed è una cosa che non fa spesso. Era un periodo particolare, il Covid condizionava ancora la nostra vita di tutti i giorni e ricordo che quando i miei famigliari giravano per la città tutti erano molto cordiali, e non per reverenza verso qualcuno che era conosciuto. Una bella cosa”, ci racconta Meluso, prima di affrontare i temi di campo.

Che Spezia ha visto fin qui?

“Lo Spezia ha trovato una quadratura e va riconosciuto il lavoro di Gotti, sin qui eccellente. È arrivato scelto da Pecini, il quale poi è stato esonerato. Poteva crearsi una situazione di conflitto e invece Gotti è stato bravo a tenere tutti all’erta. La squadra segue i suoi dettami, credo che ci sia molto del suo in questo inizio di stagione particolarmente felice dello Spezia. Mi auguro lo Spezia possa salvarsi, anche se si dovrà lottare fino alla fine e non bisognerà allentare l’attenzione. Questa lunga sosta è un punto interrogativo un po’ per tutti, in particolare per chi ha fatto bene perché riannodare i fili è sempre difficile. I presupposti sono buoni, lo Spezia del mio ciclo aveva avuto una bella rivoluzione di mercato, specie in estate perché in gennaio con il cambio di proprietà acquistammo solo Saponara, che poi risultò decisivo. Nel mercato estivo comprammo diciannove giocatori, due dei quali sono arrivati in nazionale, Pobega e Provedel, e allo stesso tempo per il tifoso spezzino e per la società penso debba essere un orgoglio che due giocatori di questa rosa hanno disputato il Mondiale, Ampadu e Kiwior, per cui va dato atto a Pecini dell’ottima riuscita dell’operazione. Ci sono poi giocatori che non sono arrivati in nazionale ma che possono arrivarci, come Verde e Agudelo, due ragazzi che ho portato io e che fanno parte di quella colonna portante che è composta da Bastoni, da Gyasi, e che in passato aveva anche Erlic e Maggiore. Gli auguro di arrivare nelle loro rispettive nazionali perché hanno le potenzialità per farlo”.

