Natale a Genova: la festa continua con slitte, bande e tour in battello

Genova Capitale di quello che è sempre di più un Natale diffuso e che ha già iniziato a portare allegria e gioia da Ponente a Levante e nelle vallate. Ma quello di Genova è anche un Natale fatto di un’offerta di eventi diversi tra loro che sono pronti a continuare a stupire adulti e bambini, tra la slitta futuristica di Babbo Natale che sta girando le delegazioni, le bande che animeranno in centro e i tuoi in battello che inizieranno a strizzare l’occhio anche alle feste di carnevale.

“Abbiamo predisposto un programma che si arricchisce ogni giorno di qualcosa di nuovo – dice l’assessore alle Tradizioni, alle Pro Loco e al Commercio Paola Bordilli – le bande musicali animeranno il centro di Genova da domani e domenica e poi il fine settimana successivo, 17 e 18 dicembre. La slitta futuristica sta riscuotendo un enorme successo così come i tour in battello, di cui il primo già andato sold out. Voglio ringraziare chi sta lavorando per rendere possibile un programma così intenso e gioioso di una Genova capitale europea del Natale”.

