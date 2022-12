Nuove Poggi-Carducci, i lavori presentati agli Impavidi

Martedì scorso al Teatro Impavidi di Sarzana il primo incontro di presentazione dei lavori per la nuova scuola Poggi – Carducci a studenti, insegnanti, famiglie, personale scolastico e semplici curiosi. Dalla scorsa settimana è cominciata la fase di elevazione della struttura che ospiterà le prossime generazioni dei sarzanesi e così l’amministrazione comunale, insieme alla dirigenza scolastica, ha scelto di presentare i lavori a tutti gli interessati. La presentazione è stata a cura del progettista e direttore dei lavori, l’ingegnere Giampaolo Pilloni, introdotto dal sindaco Cristina Ponzanelli, che insieme ad alcuni bambini ha accolto i presenti in platea. L’ing. Pilloni, con un linguaggio semplice nonostante l’argomento decisamente complesso, già presentato come modello di edilizia scolastica per il Politecnico di Milano, ha permesso al pubblico di comprendere tutti i passaggi del cantiere.

“La nuova scuola – sottolinea la nota del Comune – sarà una delle più sostenibili d’Italia, garantendo un consumo energetico di quasi 10 volte inferiore rispetto ad oggi. L’acustica di ogni aula sarà migliore di qualsiasi standard attualmente esistente in Italia, garantendo un miglioramento totale dell’attività didattica dei bambini. Il parco esterno passerà da 47 alberi allora presenti a 137, che saranno piantumate dagli stessi bambini in un momento di condivisione e partecipazione di un cantiere che li riguarderà in prima persona. L’iniziativa, colta con grande entusiasmo da parte di tutti i presenti e dal consiglio d’istituto, sarà replicata da partire da fine gennaio su richiesta degli stessi genitori, per fare in modo che possa essere vissuta in prima persona la mattina da tutti i bambini degli asili, elementari e medie della città, mentre dai genitori e dalla cittadinanza in serata”.

