Sciopero generale contro il governo, in piazza anche gli studenti: “Stop al ridimensionamento scolastico”

Genova. “Il 16 dicembre è stato indetto sciopero generale dalla CGIL ligure. Gli studenti e le studentesse saranno in piazza a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. La Rete degli Studenti Medi Liguria aderirà allo sciopero e alla manifestazione”.

A dirlo attraverso una nota stampa la Rete degli Studenti Medi di Genova, che rilancia: “Come Rete degli Studenti ligure, studenti di Genova e Imperia, in questa fase – dice Francesco Devoti, della Rete degli Studenti di Genova – non possiamo non schierarci al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori in lotta, specialmente se questa lotta è contro una manovra che non considera né il mondo del lavoro né i bisogni reali del Paese. Il ridimensionamento scolastico previsto in questa legge va nella direzione opposta rispetto alle reali necessità del mondo della scuola. Ma vogliamo portare in piazza anche una serie di nostre rivendicazioni: edilizia scolastica, trasporto pubblico per studenti e studentesse, una nuova riforma della rappresentanza, sono solo alcune delle battaglie che conduciamo e vogliamo continuare a condurre per continuare a garantire la tutela del diritto allo studio in questo Paese, minacciato anche da questa manovra e da un ministro che è la mente dei tagli alla scuola prodotti dalla riforma Gelmini.”

» leggi tutto su www.genova24.it