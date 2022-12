Sestri: una grande terrazza di oliveti che unisca tutto il Levante

È stato firmato questo pomeriggio nella sala Bo di Palazzo Fascie a Sestri Levante, all’interno del convegno “Terrazza olivetata del levante ligure”, il protocollo d’intesa che darà il via alla realizzazione dello studio di fattibilità del progetto omonimo. Si tratta di un’idea nata proprio a Sestri un anno fa, durante la scorsa edizione della manifestazione Pane&Olio, su proposta del professore Riccardo Gucci – del Dipartimento di Scienze Agrarie, Agroalimentari e Agro-ambientali dell’Università di Pisa – durante la stessa manifestazione. Presenti al convegno i consiglieri regionali Claudio Muzio(Forza Italia) e Luca Garibaldi (Pd), l’onorevole dem Valentina Ghio, fino a poche settimane fa sindaca di Sestri. Ha concluso il Presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti.

Il progetto propone una soluzione all’abbandono degli oliveti che promette di avere positive ricadute non solo per il settore olivicolo ma in termini di lotta al dissesto idrogeologico, contrasto al degrado del paesaggio e creazioni di nuovi posti di lavoro. Capofila del progetto il comune di Sestri Levante, che in questa nuova sfida ha trovato accanto a sé 12 comuni (Casarza Ligure, Bonassola, Castiglione Chiavarese, Borzonasca, Chiavari, Lavagna, Cogorno, Ne, Leivi, Levanto, Moneglia, San Colombano Certenoli), 4 cooperative di olivicoltori (cooperativa Lavagnina, Olivicoltori Sestresi, Coop. Agricola Rurale Isola di Borgonovo, Vallate di Levante) e l’Università di Pisa.

