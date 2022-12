Lunedì 12 dicembre 2022 dalle ore 9 alle ore 12.30 si svolgerà presso la palestra, messa gentilmente a disposizione, dall’Istituto Alberghiero e Cardarelli, la tappa spezzina della European Basketball week Special Olympics. Un evento che i nostri Atleti attendono con tanta gioia ed emozione. Sostenuta da FIBA Europe e Euroleague Basketball One Team, la XIX edizione della Special Olympics European Basketball Week, si sta svolgendo in tutta Europa per celebrare ancora una volta il potere dello sport unificato.

Con il patrocinio della Federazione Italiana Pallacanestro, di Giba, Lega Basket serie A, Lega Basket Femminile e Lega Nazionale Pallacanestro , 2mila Atleti con e senza disabilità intellettive provenienti da tutta Italia sono i protagonisti di partite, tornei e percorsi di avvicinamento alla pallacanestro.

