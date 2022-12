Dopo la sconfitta casalinga per tre set a zero con la Parella Torino, la Zephyr Mulattieri, che si è allenata anche per l’Immacolata, vuole fermamente il rilancio. Prossimo avversario l’Alto Canavese, vicecapolista del Girone A della Serie B maschile nazionale di volley. L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 10 dicembre al Palacittà di Cuorgné (Torino). Formazione rossoblù di nuovo senza i due liberi, Alessandro Vignali in difesa e Andrea Ruggeri in ricezione, ambedue indisponibili; mancano ancora altresì i due fratelli Bottaini, ovvero la banda-opposto Fabio e lo schiacciatore di riserva Dario, entrambi lungodegenti.

Questi infine gli altri incontri in programma per la decima giornata: Canottieri Ongina Pc-Pallavolo Novi Ligure Al, Cus Genova-Parella, Fas Albisola Sv-Mercato’ Alba Cn, Pvlcerealterra Cirie’ To’-Colombo Ge, Tomcar Pescatori S. Anna-Fenera Chieri e Negrini Acqui Terme Al-Nuova Pallavolo San Giovanni Spezia.

L’articolo Zephyr, trasferta in casa della capolista Alto Canavese proviene da Citta della Spezia.

