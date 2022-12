A gennaio via ai lavori alla Colonia Olivetti. Il plastico del restauro visibile a Palazzo Roderio

Partiranno all’inizio del 2023 per essere conclusi entro Pasqua del 2025 i lavori di recupero e riqualificazione della Colonia Olivetti di Marinella di Sarzana da parte del gruppo Bulgarella, proprietario del complesso e tra i leader in Italia nel restauro e riqualificazione di immobili storici e vincolati. La presentazione del progetto è avvenuta in Comune a Sarzana, da parte del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, del sindaco Cristina Ponzanelli, dell’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone e dell’architetto Giuseppe Cosentino, autore del progetto di cui il gruppo Bulgarella ha donato alla Città di Sarzana il plastico, presentato alla cittadinanza e visitabile da tutti i sarzanesi e non solo nell’atrio del palazzo civico sarzanese per tutto il periodo delle feste.

Nei giorni scorsi è arrivato anche il parere positivo della Soprintendenza regionale al progetto di riqualificazione dell’architetto Giuseppe Cosentino, incaricato dal Gruppo Bulgarella: questo passaggio era l’ultimo necessario per poter traguardare alla concessione della licenza edilizia da parte del Comune e quindi all’avvio del cantiere.

