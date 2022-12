Camogli: Fondazione “Cap. Luigi Risso”, consegnate le borse di studio

Per la ventesima volta nella Sala Consiliare del Comune di Camogli sono state assegnate le borse di studio della Fondazione “Cap. Luigi Risso”. Iniziativa voluta per onorare la memoria di Luigi Risso (1892-1964), diplomato all’Istituto Nautico nel 1902. La moglie Mary Denegri, discendente di una nota famiglia di armatori camoglini, alla sua morte (1975) dispose un consistente lascito testamentario per tener viva così la memoria del marito.

Quest’anno le borse di studio del valore di 2.000 euro, consegnate dalla presidente Carla Lesino, sono assegnate a Lorenzo Mantero e Tomas Giovanni Botto, che hanno brillantemente raggiunto gli obbiettivi previsti dal bando di concorso.

