Caroselli e fumogeni, la comunità marocchina festeggia la vittoria sul Portogallo: i Mondiali proseguono

Come era accaduto alcuni giorni fa dopo la vittoria ai rigori contro la Spagna, la comunità marocchina è esplosa nei festeggiamenti per il passaggio del turno e l’approdo alla semifinale di Mondiali di calcio 2022 in Qatar. Questa volta a fare le spese dell’organizzazione di gioco e dell’esuberanza dei rossoverdi è stato il Portogallo, che si è arreso al termine di 90 minuti al cardiopalma.

Al triplice fischio alla Spezia sono partiti i caroselli e decine di persone si sono riunite in Piazza Garibaldi per celebrare il miglior risultato del Marocco ai mondiali (sino a ora), mentre a Sarzana la comunità magrebina si è data appuntamento tra Piazza Martiri e Via della Pace.

