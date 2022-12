Frane sulle strade provinciali: senso unico alternato in Valdurasca, ancora chiusa la SP566 a Sciarpato

Proseguono le attività di messa in sicurezza delle strade provinciali segnate da due frane nella giornata di venerdì che hanno richiesto un intervento d’urgenza del Servizio tecnico dell’Ente.

Durante la notte il personale del Servizio strade della Provincia della Spezia ha operato sulla frana che ha richiesto la temporanea chiusura della strada provinciale SP15, in zona Valdurasca. Sul posto il geometra Nicola Bologna, che ha operato anche sul cantiere relativo alla frana lungo la strada provinciale Sp566 in località Sciarpato nel comune di Sesta Godano, ha coordinato il personale tecnico durante le operazioni di primo intervento che si sono concluse e l’area è stata messa in sicurezza. Questa mattina è stato attivato un senso unico alternato temporaneo regolato da un semaforo. Nei prossimi giorni il Servizio tecnico dell’Ente, diretto dall’ingegner Gianni Benvenuto, con il capo servizio ingegner Leandro Calzetta, aprirà un procedimento per attivare un progetto per la definitiva messa in sicurezza.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com