Imperia. I tifosi del Marocco esultano in piazza Dante dopo la vittoria contro il Portogallo per 1-0 che porta la squadra in semifinale. Si tratta della prima squadra africana che accede ad una semifinale mondiale e la squadra di Zyiech, di Amrabat, Boufal, Bounou a Qatar 2022 rimarrà nella storia. Anche di Imperia.

