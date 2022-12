Lavori nelle frazioni collinari di Levanto, da gennaio nuovi cantieri

Proseguono gli interventi di riqualificazione delle infrastrutture pubbliche e viarie nelle frazioni di Levanto. La giunta ha infatti dato il via libera alla realizzazione dei lavori di rifacimento della piazza dei Fotona e della strada che collega la località Busco all’abitato di Legnaro.

A Fontona, grazie ad un investimento di 70 mila euro, sarà ricostruita la pavimentazione della piazza e del tratto di collegamento tra questa e il carruggio del borgo collinare.

L’intervento verrà realizzato con la stesura di cemento architettonico granulato e sarà anche l’occasione per interrare i cavi elettrici aerei, al fine di eliminare l’impatto ambientale e migliorare l’aspetto visivo di un’area nella quale si trova anche la chiesa di S.Michele Arcangelo.

L’inizio dei lavori è previsto dopo la fine delle festività natalizie.

Terminato questo intervento, si aprirà il cantiere sulla strada comunale che dalla località Busco conduce alla frazione di Legnaro, costeggiandone il cimitero.

L’intero tracciato verrà realizzato in cemento rigato, una miscela efficace nel drenaggio delle acque piovane, e nel contempo saranno realizzate tutte le opere idrauliche (tombinature, cunette) indispensabili per la loro corretta regimentazione.

La sede stradale verrà anche ampliata in alcuni punti, in modo da consentire il transito contemporaneo di due veicoli, mentre sull’intero percorso, oggi privo di illuminazione, sarà installato un impianto luminoso.

La giunta ha approvato il progetto complessivo di circa 300 mila euro, la cui realizzazione sarà divisa in due lotti funzionali: il primo riguarda il tratto tra la strada provinciale e il cimitero, il secondo quello che conduce dal cimitero al paese.

“Sono entrambi interventi richiesti da tempo dai residenti – spiega il sindaco, Luca Del Bello – A Fontona è importante riqualificare la piazza sulla quale affaccia la chiesa e restituirla alla comunità locale più vivibile e anche più gradevole da vedere nel contesto dell’intero centro

storico. La strada che collega Busco e Legnaro è invece l’unica via d’accesso carrabile alla frazione di Legnaro, una delle più popolate della nostra vallata: quindi un percorso indispensabile sia per i mezzi di soccorso che per quelli delle onoranze funebri che operano nel cimitero frazionale, sul quale è opportuno investire le risorse necessarie per portare a termine un intervento efficace. Anche questi due investimenti confermano l’attenzione dell’amministrazione comunale nei confronti delle esigenze dei residenti della vallata, i cui borghi rappresentano una delle caratteristiche peculiari del territorio levantese”.

