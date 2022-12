L’Uomo sul filo di Aprigliano per il Natale degli artisti cattolici

E’ una piazza Brin ormai perduta quella che compare nella xilografia di Ercole Salvatore Aprigliano che gli artisti cattolici spezzini hanno scelto quest’anno per la locandina della loro tradizionale mostra di Natale. L’opera – datata 1922 – presenta infatti una piazza ancora priva del giardino oggi antistante, con l’artistica fontana di Mirko Basaldella, davanti all’imponente struttura della chiesa di Nostra Signora della Salute. Aprigliano la realizzò in omaggio alle leggendarie esibizioni del fratello Ivo, per anni funambolico “uomo del filo”, che si intravede attraversare in alto la piazza. La scelta dell’opera di Aprigliano è legata al fatto che la mostra, visitabile sino al 7 gennaio nella sede del circolo culturale “Angiolo Del Santo”, in via Don Minzoni 62, lega quest’anno il Natale a scorci e ad aspetti spezzini: “Sguardi sulla città” è infatti il tema sul quale si sono confrontati, con i loro dipinti, numerosi artisti ed artiste: Gloria Augello, Rossella Balsano, Guido Barbagli, Pino Busanelli, Umberta Forti, Maria Gisella Fragapane, Ombretta Franco, Anna Maria Giarrizzo, Enrico Imberciadori, Mario Maddaluno, Marisa Marino, Sergio Maucci, Fabrizio Mismas, Pier Luigi Morelli, Graziella Mori, Marina Passaro, Bianca Maria Patuzzo, Malia Pescara Di Diana, Maria Luisa Petri, Mirella Raggi, Rosa Maria Santarelli, Maria Rosa Taliercio e Filomena Vortice. L’esposizione, promossa dalla sezione spezzina dell’Unione cattolica artisti italiani, offre in effetti una gradevole e talvolta poetica sventagliata su scorci della città, interpretati con apporti lodevolmente personalizzati. Le tavolozze di pittori e pittrici hanno così colto, tra le altre, le tipicità di piazza Brin, con la sua chiesa, di piazza Garibaldi e di piazza Verdi, del castello San Giorgio, di vari edifici residenziali, di scalinata Cernaia, della passeggiata Morin, dei Giardini e del Faro, non trascurando l’omaggio al breve soggiorno spezzino di Richard Wagner. Non manca neppure la messa in evidenza di varie problematicità ambientali. Il Natale del resto è anche recupero della nostra identità, e ben si lega dunque al tema scelto per la mostra, che è stata inaugurata nei giorni scorsi. Il centro “Angiolo Del Santo” è aperto sino al 7 gennaio prossimo nelle giornate di venerdì e di sabato, dalle 17 alle 18.30. ​​​​​​​

