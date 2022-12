Porti Savona e Genova, dalla quota parte dell’Iva per l’import arrivano 11 milioni

Liguria. Un decreto firmato dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti stanzia 41 di euro per i porti italiani, per la realizzazione di opere infrastrutturali nonché per il potenziamento dei servizi e dei collegamenti stradali e ferroviari. Di questi, quasi 16 milioni di euro andranno ai porti della Liguria.

11 milioni sono destinati all’autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, che comprese i porti di Genova e Savona mentre cinque milioni sono per La Spezia. Il decreto stesso stabilisce anche la ripartizione dei fondi.

