Prosegue nella notte la messa in sicurezza della SP 566 a Sciarpato: la strada rimane chiusa

Sono ancora in corso e proseguiranno nelle prossime ore, sino a domani, le attività di messa in sicurezza da parte del personale del Servizio strade della Provincia della Spezia che sta operato sulla frana che ha richiesto la temporanea chiusura la strada provinciale Sp 566 in località Sciarpato nel comune di Sesta Godano.

Le operazioni di primo intervento si sono concluse, ora sono in corso gli interventi per la messa in sicurezza del versante sopra strada che richiedono ancora ore di lavoro, quindi verrà attivato un senso unico alternato temporaneo regolato da un semaforo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com