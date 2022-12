Pubblica assistenza della Spezia replica a Federcofit: “Pronti a presentare denuncia per diffamazione”

In merito alle dichiarazioni della vicepresidente di Federcofit Liliana Allaria apparse sulle testate giornalistiche, la Pubblica assistenza della Spezia dichiara quanto segue: “La legge nazionale dice il contrario e all’art 1 parla di aziende pubbliche e private. Si tratta di un disegno di legge, depositato al Senato, che farà uscire dal mercato molte imprese private in quanto gli standard di qualità sono molto alti e la Pubblica assistenza della Spezia ha già tutte le certificazioni richieste dalla legge nazionale”

“Per quanto riguarda la parte fiscale dovrebbero informarsi che versiamo le stesse tasse di una Srl – proseguono dall’associazione di Via Carducci -. Ci riserviamo di presentare denuncia alla locale Procura della Repubblica per diffamazione. Per ora i personaggi trovati davanti alle camere mortuarie a dare biglietti alle famiglie affrante non sono certo della Pubblica assistenza della Spezia. Non abbiamo nessun interesse a fare questo in quanto non è nostro obbiettivo proseguire utili di esercizio”.

