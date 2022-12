Sanità ligure ed emiliana a confronto, lunedì l’incontro al Cap organizzato dal gruppo Pd in Regione

Genova. Lunedì 12 dicembre alle ore 17.30, presso il ilCircolo ricreativo Cap di via Albertazzi 3 r, Genova, si terrà l’incontro “Piano Sociosanitario: partire dai servizi territoriali. Un confronto tra le programmazioni in Liguria e in Emilia Romagna” del Gruppo PD in Regione Liguria.

Intervengono: il consigliere regionale del Partito Democratico Pippo Rossetti, l’assessore dell’Emilia Romagna per le politiche della salute Raffaele Donini, la già docente universitaria di Politiche Socio Sanitarie Paola Cermelli.

