Sarzana, Articolo uno: “E’ ancora possibile costruire un’alleanza di centrosinistra ampia che comprenda il M5S”

“Articolo Uno giudica positivamente la proposta politica scaturita dall’intervento di Massimo Caleo rispetto alle prossime elezioni a Sarzana.

Non è infatti scaduto il tempo per tentare una convergenza tra tutto il centrosinistra e il M5S. Questo permetterebbe di essere ancora più competitivi in una realtà dove la sinistra è forte e ha una valida e anche gloriosa tradizione.

Non ci capacitiamo che questo problema politico dell’unità non assilli tutti quelli che si richiamano ai progressisti ed al centrosinistra.

Sino a questo momento siamo in presenza di una possibile alleanza solo moderata tra il Pd sarzanese, Azione e Italia Viva. Nonostante questo dato Italia Viva continua a contestare il ruolo che spetta al Pd, che alle ultime elezioni politiche del settembre scorso è risultato con noi il primo partito. Il partito con più consensi nella città, impedendo ai postfascisti di Fratelli d’ Italia di avere il primato cittadino.

ArticoloUno ha sempre sottolineato che è necessario valorizzare gli oltre 150 giovani che chiedono un rinnovamento politico al centrosinistra e che sono stati chiamati all’impegno tra gli altri da Marco Baruzzo, che, peraltro, è un militante del Partito Democratico.

Speriamo che anche il M5S superi posizioni isolazionistiche e porti i suoi ricchi contenuti programmatici in un campo progressista in grado di farli diventare azione di governo amministrativo.

Deve essere l’insieme della coalizione a decidere la candidatura a sindaco che la può meglio rappresentare e a seguire questo criterio si è dichiarato disponibile Marco Baruzzo.

Noi siamo convinti delle cose che sosteniamo e ci batteremo sino all’ultimo per l’unità di tutte le forze progressiste per rendere reale una alternativa alla destra che attualmente amministra”.

Luca Gazzano

Segretario provinciale di ArticoloUno