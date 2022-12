Pietra Ligure. Una donna di circa 40 anni questa sera qualche minuto prima delle 20 è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, in un incidente stradale sull’Aurelia a Pietra Ligure.

A scontrarsi frontalmente sull’Aurelia, nei pressi del ponte sul Maremola, sono state due auto. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro.

