Dall’ufficio stampa del consigliere comunale Claudio Muzio

Il capogruppo di Forza Italia in Regione: “Bene riprendere le idee e le proposte altrui sulle detrazioni fiscali per la cura e il recupero dei terreni, ma scorretto e sgradevole non citare la fonte”.

» leggi tutto su www.levantenews.it