Si è spento don Elio che, da giovane prete, portava la comunione alla beata Itala

Giovedì scorso, nel giorno della solennità dell’Immacolata Concezione, si è spento a Groppo, in alta Val di Vara, all’età di novantuno anno, don Elio Bertoni. Era l’ultimo sacerdote vivente ad aver comunicato la beata Itala Mela quando, tra il 1955 e il 1957, era curato ai Santi Giovanni ed Agostino, la parrocchia di Itala. Nato il 29 settembre 1931, era stato ordinato dal vescovo Giuseppe Stella il 3 luglio 1955 nella chiesa del quartiere del Limone, sua parrocchia di origine. Con lui era stato ordinato don Renzo Cortese, scomparso a sua volta lo scorso anno. Subito dopo l’ordinazione, come già detto, fu per due anni curato ai Santi Giovanni e Agostino, e fu in quel periodo che visitò alcune volte Itala Mela, inferma in casa, portandole la Comunione. Per quel motivo don Elio fu uno dei testi ascoltati durante il processo canonico di beatificazione. La sua testimonianza figura negli atti di tale processo, e si conclude con l’affermazione che la futura beata fosse “un’anima eccezionale, che viveva pienamente la vita trinitaria”. Il 25 settembre 1957 don Elio lasciò la Spezia per Groppo, nel comune di Sesta Godano, dove rimase parroco sino al febbraio 2021, quando, dopo la rinuncia per motivi di salute, fu nominato parroco emerito. Nel frattempo, ha svolto molti altri incarichi pastorali: amministratore parrocchiale di Montale di Varese Ligure dal 1966 al 2021, parroco di Pignona di Sesta Godano dal 1987 al 2003, parroco di Borghetto Vara e amministratore parrocchiale di Ripalta dal 1998 al 2011, amministratore parrocchiale di Pogliasca dal 1998 al 2003, parroco di Rio dal 2003 al 2021. Dal 2004 era canonico del capitolo concattedrale di Brugnato. I funerali sono stati presieduti dal vescovo ieri mattina a Groppo. Ai familiari le nostre condoglianze.

L’articolo Lo Spezia vince 7-1 contro la Primavera della Samp. Moutinho in campo per 90 minuti è anche autore di un gran gol proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com