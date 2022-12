Una folla per Giulio: “Dove sei passato hai lasciato un ricordo indelebile di affetto e simpatia”

Un dolore tangibile e transgenerazionale ha scandito oggi il saluto a Giulio Orsini, il bambino di dodici anni che giovedì mattina non si è più svegliato. La sua tragica scomparsa ha radunato al Centro sociale di Molicciara una folla composta ma dall’animo straziato, fatta di coetanei, adulti e nonni. Compagni di classe, insegnanti, amici della radio, genitori, sindaci, membri di un’intera comunità toccata nel profondo, che ha circondato i famigliari di un affetto che per quanto smisurato ha potuto solo lenire una mancanza così grande.

“Trovare le parole oggi è impossibile – ha detto il sindaco Daniele Montebello – nel suo ricordo dobbiamo imparare a trasmetterci un po’ di dolcezza”. “Vogliamoci bene – è stato il messaggio del padre Fabrizio – perché questo era il suo messaggio, voleva bene a tutti” mentre la madre Francesca ha sussurrato “Solo il pianto ci salva adesso” e la sorella Bianca gli si è rivolta dicendo “grazie per essere esistito”. Il nonno Gabriele gli ha riconosciuto “ovunque sei passato hai lasciato un ricordo indelebile di affetto, simpatia e voglia di vivere” mentre lo zio Andrea ha promesso “da oggi avrò un motivo in più per camminare e portare avanti il tuo messaggio e la tua gioia”. Tante anche le testimonianze di chi ha avuto la fortuna di incontrare la curiosità e le passioni di un dodicenne innamorato della lettura e del mare, come una delle sue maestre: “Non ho dovuto insegnargli nulla, da lui ho solo imparato” o il dirigente scolastico Luca Cortis: “Ieri la scuola senza di lui era fredda, quando arrivava la riempiva di calore. Aveva sempre una parola buona per tutti”. Oppure i ragazzi di Radio Rogna dove era “il Mytho”, divulgatore di mitologia greca: “Sono stato fortunato – ha osservato Danilo Manganelli – perché è l’unica persona a cui ho sempre sentito rispondere “benissimo” ogni volta che gli ho chiesto come stava”. “Non credo possa esistere conforto, né oggi né domani – ha aggiunto Simone Ricciardi – credo però nelle azioni che ognuno di noi ha fatto e può ancora fare. Non possiamo nasconderci nella sua forza, dobbiamo trovare la nostra; non possiamo usare la sua gentilezza, dobbiamo impararla noi”. Infine, fra gli altri, Lorenzo Moretti cugino – come rivendicato con orgoglio per esprimere un legame forte quanto il dolore odierno – e presidente degli Amici del Giacò, che ha deposto sul feretro il grembiule da cuoco preparato appositamente per il pranzo di beneficenza che domani lo avrebbe visto protagonista insieme ad alcuni ex concorrenti di Masterchef, due dei quali arrivati appositamente oggi a Castelnuovo nonostante il rinvio dell’iniziativa e mescolati alle centinaia di persone che al ricordo di Giulio hanno dedicato più di un pensiero e molte lacrime.

L’articolo Una folla per Giulio: “Dove sei passato hai lasciato un ricordo indelebile di affetto e simpatia” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com