Airole. Oggi ad Airole, in occasione delle prossime festività natalizie, vi è stata l’accensione delle luminarie natalizie del paese e dell’albero della piazza, disegnato e realizzato in ferro, per rispettare l’ambiente, da alcuni abitanti volontari.

Sempre ad Airole, è stato inaugurato il presepe artigianale nella chiesa parrocchiale dei “S.S. Filippo e Giacomo”: anche questo realizzato completamente a mano da parte di vari paesani.

