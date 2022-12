Altri otto ricoveri in provincia, terapie intensive restano vuote

Sono 798 i nuovi positivi in Liguria, in Asl 5 197. E’ quanto emerge dal bollettino diffuso da Alisa e dalle analisi di tamponi nelle ultime ventiquattro ore. I positivi attivi nel territorio regionale sono 14.480, mentre alla Spezia sono 2.186. Sul fronte ospedaliero si assiste ad un aumento dei ricoveri. A livello ligure sono 5 in più rispetto alla giornata di ieri su un totale di 585 e 13 persone in Terapia intensiva, dove vanno tenuti in conto anche le persone dimesse dagli ospedali. Alla i nuovi ricoverati sono 8, 5 si trovano al San Bartolomeo mentre 3 al Sant’Andrea della Spezia. Nella giornata di ieri erano 87, oggi sono 95. Le terapie intensive di entrambi i nosocomi restano pulite. Sale il numero delle vittime in Liguria, sono due in più e sono state registrate il 9 dicembre ad Albenga. Da inizio pandemia hanno perso la vita 5.695 persone, 663 decessi sono quelli avvenuti in provincia della Spezia. I nuovi guariti a livello regionale sono 1.139

