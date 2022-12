Associazione Nazionale Carabinieri, il presidente di Ventimiglia traccia il bilancio

Ventimiglia. Una quarantina di persone, appartenenti all’Associazione Nazionale Carabinieri di Ventimiglia, ha preso parte oggi, presso il ristorante Agua Bistrot del Mare, a Bordighera, per un momento conviviale in cui il presidente della sezione, Ernesto Fresca Fantoni, ha tracciato il bilancio dei primi cinque mesi del suo mandato.

Fantoni, in particolare, ha illustrato quanto si è fatto per l’inaugurazione del nuovo Cippo a ricordo del sacrificio del Carabiniere Fois, Medaglia d’oro al Valor Militare, che avverrà il 20 dicembre a Ventimiglia. Il presidente ha inoltre presentato come uno dei progetti per il prossimo anno le partecipazione alla Festa della Repubblica il 2 giugno e al Raduno Nazionale dell’Anc di Ostia.

