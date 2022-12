Sanremo. Albero di Natale illuminato da migliaia di lucine, fiocchi di neve proiettati sulle pareti, cori e trampolieri-farfalle: è magico il Natale in a Sanremo, dove nel tardo pomeriggio è toccato a Giulio, 12 anni, accendere le luci del maestoso albero di piazza Borea.

Uno spettacolo per gli occhi, che ha incantato le centinaia di persone accorse per l’evento.

A salutare i presenti, ringraziando l’amministrazione per il lavoro svolto, è stato l’assessore al Turismo Giuseppe Faraldi.

