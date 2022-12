Avegno: “Traffico, criticità lungo la 333 e problema posteggi”

Dal Circolo Pd Recco-Avegno-Uscio

Urge trovare una soluzione che parla di sicurezza e viabilità sulla strada provinciale 333, ancora in evidenza lo stato della percorribilità lungo il tratto; ci sono i posteggi in prominenza lungo Via Leonardo da Vinci ad ostacolare pericolosamente il transito sino alla curva fronte bivio di Rosaguta.

Un primo atto formale, in merito ad una soluzione sembra, aver preso forma attraverso una deliberazione del Comune di Avegno la no.24 del 27-05-2021, con oggetto realizzazione parcheggi pubblici a sbalzo lungo il suddetto tratto, una stima dei costi complessivi indica una spesa per la realizzazione pari a Euro 720.000.

Una proposta dell’Ente discutibile ma pur sempre un inizio, salvo la possibilità di trovare i fondi necessari per la realizzazione; non è dato sapere se attraverso i fondi del piano stradale Regionale o per mezzo del MIT di concerto con la Città Metropolitana.

