Borghetto San Nicolò in festa con i “Presepi int’i carugi”: ora si lavora per fare rete tra i borghi di Bordighera

Bordighera. Giornata di festa a Borghetto San Nicolò, dove si è svolta la quinta edizione di “Presepi int’i Carugi“: evento organizzato dall’associazione Voci e Note sotto le Stelle. Nell’occasione, è stata presentata ufficialmente la brochure, ideata dall’associazione e finanziata dal Comune, dedicata alle porte dipinte a tema presepiale che caratterizzano la frazione di Bordighera.

«Un evento importante questo, perché non fa altro che ribadire quanto sia importante il mondo associativo all’interno di una comunità – ha detto il sindaco Vittorio Ingenito -. Un’amministrazione può intervenire con le opere pubbliche, per ripristinare i carruggi, per l’illuminazione e per tanti altri interventi che riguardano l’aspetto urbanistico. Ma quando si tratta di promuovere un territorio, poi diventa fondamentale la collaborazione del mondo associativo».

