Budo Sanremo, festa di fine anno per grandi e piccoli judoka

Sanremo. Si è svolta presso il ristorante Marinella di Sanremo la cerimonia di chiusura dell’anno del Budo Sanremo. Un momento di condivisione per tutti i piccoli e grandi atleti e per i genitori che assieme ai loro figli hanno avuto modo di scoprire o riscoprire i valori del Judo.

Cena sociale, consegna dei diplomi di graduazione per i piccoli judoka ed assegnazione delle menzioni speciali sia per gli ottimi risultati agonistici in campo nazionale ed internazionale sia per aver acquisito quei principi morali su cui la pratica del Judo è fondata, è infatti necessario per poter apprendere al meglio il Judo fare proprio anche il codice morale di questa disciplina.

L’EDUCAZIONE – è il rispetto degli altri

IL CORAGGIO – saper fare quello che è giusto

LA SINCERITA’ – esprimersi senza nascondere i propri pensieri

L’ONORE – saper rispettare la parola data

LA MODESTIA – saper parlare di sé senza arroganza

IL RISPETTO – senza rispetto non può esserci fiducia

IL CONTROLLO DI SE’ – saper gestire le proprie emozioni

L’AMICIZIA – il più puro dei sentimenti umani

