Sconfitta casalinga onorevole per un buon Bvc Sanremo con l’Aurora Chiavari, compagine d’alta classifica.

L’allenatore e giocatore Alessandro Deda: «Abbiamo giocato una gara coraggiosa, grintosa e intensa per due quarti, poi siamo calati alla distanza. Dobbiamo continuare a lavorare con impegno in allenamento, sperando di riuscire a recuperare gli infortunati durante la lunga pausa natalizia per poi presentarci in buone condizioni alla ripresa del campionato».

» leggi tutto su www.riviera24.it