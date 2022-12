Celebrazioni del vescovo: dalle carceri al ricordo di Carlo Lupi

Martedì 13 dicembre nel pomeriggio, il vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti celebra la Messa per due tradizionali eventi del periodo pre-natalizio. Alle 15 sarà infatti alle carceri cittadine di Villa Andreini per la Messa alla quale assistono i detenuti e il personale di vigilanza. Alle 18, nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Mazzetta, si tiene invece la Messa pre-natalizia per le aggregazioni laicali, ovvero associazioni, movimenti, gruppi, i cui aderenti sono tutti invitati insieme a familiari ed amici. Mercoledì alle 18.30, nella cripta della cattedrale di Cristo Re, il vescovo celebra invece la Messa di suffragio per Carlo Lupi, già a lungo direttore dell’Istituto superiore di scienze religiose, a due anni dalla scomparsa avvenuta nel dicembre 2020. Domenica prossima, infine, monsignor Palletti sarà a Bocca di Magra dove, presso la struttura dei padri Carmelitani, guiderà a partire dalle 10 l’incontro pre-natalizio con le religiose di tutte le congregazioni presenti in diocesi e celebrerà la Messa. Nei prossimi giorni, inoltre, il vescovo inizia una serie di incontri sui luoghi di lavoro per lo scambio degli auguri di Natale. Così domani pomeriggio si reca nella piana di Arcola per visitare alcune aziende della zona, mentre giovedì alle 15 sarà alla sede del centro di ricerca dell’Enea in località Santa Teresa, nella parrocchia di Pozzuolo. Gli incontri pre-natalizi proseguiranno poi la settimana successiva.

